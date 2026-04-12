Weekend di controlli interforze nel mirino la movida del centro storico | sanzioni e sequestri

Nel fine settimana, le forze di polizia hanno effettuato controlli nel centro storico, concentrandosi sulla movida. Sono state elevate sanzioni e sequestrate alcune attrezzature. Le operazioni sono state svolte seguendo un’ordinanza del questore di Catania, nell’ambito di un accordo del comitato provinciale per l’ordine pubblico. L’obiettivo era mantenere la sicurezza e il rispetto delle normative durante le ore di maggiore afflusso di persone.

Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del questore di Catania, nell’ambito di quanto concordato dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in modo da garantire il sereno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Catania, controlli Interforze nel Centro Storico durante la Movida: i risultati delle operazioniABBONATI A DAYITALIANEWS Servizio di Controllo Straordinario Anche questo weekend la città di Catania è stata interessata da un servizio di controllo... Tarquinia, controlli interforze nel centro storico: nel mirino alcol ai minori e drogaTarquinia, 23 marzo 2026 – Nel corso di un articolato servizio interforze di controllo del territorio, la polizia locale di Tarquinia, coordinata dal...