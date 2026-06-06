Rintracciato e ammanettato | nei guai 48enne
Gli agenti del commissariato di Aversa hanno arrestato un uomo di 48 anni, eseguendo un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Napoli. L’uomo è stato rintracciato e ammanettato in città. L’ordine riguarda un provvedimento di esecuzione penale. Nessun dettaglio sulla natura del reato o sulla durata della condanna. L’arresto si è concluso con il trasferimento in carcere per l’uomo.
Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Aversa hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un 48enne normanno.Avviate immediatamente le attività. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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