Rintracciato e ammanettato | nei guai 48enne

Notizia in breve

Gli agenti del commissariato di Aversa hanno arrestato un uomo di 48 anni, eseguendo un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Napoli. L’uomo è stato rintracciato e ammanettato in città. L’ordine riguarda un provvedimento di esecuzione penale. Nessun dettaglio sulla natura del reato o sulla durata della condanna. L’arresto si è concluso con il trasferimento in carcere per l’uomo.