Rintracciato e ammanettato | nei guai 48enne

Da casertanews.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli agenti del commissariato di Aversa hanno arrestato un uomo di 48 anni, eseguendo un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Napoli. L’uomo è stato rintracciato e ammanettato in città. L’ordine riguarda un provvedimento di esecuzione penale. Nessun dettaglio sulla natura del reato o sulla durata della condanna. L’arresto si è concluso con il trasferimento in carcere per l’uomo.

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Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Aversa hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un 48enne normanno.Avviate immediatamente le attività. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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