A Acireale, un uomo di 48 anni è stato denunciato dopo che la Polizia ha sequestrato oltre 3.200 monete false da 2 euro. L'individuo si trovava in città chiedendo l'elemosina, quando è stato fermato e sottoposto a controllo. Le monete, tutte contraffatte, sono state trovate durante le verifiche effettuate dagli agenti di polizia.

Ad Acireale un uomo è stato denunciato e sono state sequestrate 3.219 monete da 2 euro. La polizia ha scoperto l’ingente quantitativo di monete contraffatte durante un controllo mirato. L’intervento è stato condotto nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che hanno agito per contrastare il fenomeno della detenzione di monete contraffatte nel territorio acese. Le indagini e il sospetto sull’uomo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività investigative si sono concentrate su un 48enne noto ad Acireale per la sua presenza abituale nelle vie cittadine, dove era solito chiedere l’elemosina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiede l'elemosina ad Acireale, polizia scopre che ha 3219 monete false da 2 euro: 48enne nei guai

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