Acireale aveva in casa oltre 3200 monete false da 2 euro | nei guai 48enne

Una persona di 48 anni è stata trovata in possesso di oltre 3.200 monete false da 2 euro durante una perquisizione domiciliare a Acireale. Le autorità hanno avviato indagini sul traffico di monete contraffatte nella zona, concentrandosi sulle attività di contrasto al fenomeno. La Polizia di Stato ha sequestrato le monete e proseguito le verifiche per individuare eventuali collegamenti con altre operazioni illegali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini della Polizia di Stato sul fenomeno delle monete contraffatte. Proseguono con risultati rilevanti le attività della Polizia di Stato volte a contrastare il fenomeno della circolazione e detenzione di monete contraffatte nel territorio di Acireale. Individuato un sospetto già noto alle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno identificato un uomo di 48 anni, conosciuto in città perché solito chiedere l’elemosina, ritenuto sospettato di possedere un consistente quantitativo di monete false. Il primo ritrovamento: 13 monete contraffatte. Le verifiche degli investigatori si sono rivelate fondate: una volta rintracciato, l’uomo è stato trovato in possesso di 13 monete da 2 euro contraffatte, custodite in un sacchetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Acireale, aveva in casa oltre 3200 monete false da 2 euro: nei guai 48enne Articoli correlati Aveva in casa oltre tremila monete da 2 euro false, mendicante 48enne denunciatoNel corso delle verifiche a casa dell'uomo i poliziotti hanno trovato anche delle sigarette di contrabbando, sottoposte a sequestro amministrativo La... Oltre 650 monete da 2 euro in tasca, ma erano false. Nei guai un 29enne: aveva anche 1 grammo di shabooPrato, 13 febbraio 2026 – Un mercato sommerso fatto di monete contraffatte, documenti d’identità falsi e strumenti di pagamento di provenienza... Contenuti utili per approfondire Acireale aveva in casa oltre 3200... Temi più discussi: Acireale, droga in casa e mini serra nell’armadio: arrestato 32enne; Reggina, nessun ribaltone dopo il ko con l’Acireale: la società decide di…non decidere · ilreggino.it; La Reggina chiede all'ambiente di stringersi attorno alla squadra; Serie D, girone I: Acireale e Reggina vincono i recuperi del 27° turno. Aveva a casa oltre tremila monete da 2 euro false, un denunciato ad AcirealeAgenti del commissariato di polizia di Acireale hanno denunciato un 48enne per detenzione di monete contraffatte. Durante una perquisizione domiciliare nella ... catania.gds.it Aveva in casa 3mila monete contraffatte da 2 euro, denunciatoProseguono con importanti sviluppi le attività investigative della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno della detenzione di monete contraffate nel territorio acese. Negli ultimi giorni, i poli ... catanianews.it Acireale, in casa più di 3.000 monete false da 2 € Denunciato 48enne ad Acireale... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook