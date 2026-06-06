Rimini si finge un sacerdote e truffa un vero sacerdote | arrestato 50enne

Da tgcom24.mediaset.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 50 anni, residente a Piacenza, si è spacciato per sacerdote e ha truffato un vero sacerdote. Dopo averlo contattato telefonicamente, ha tentato di ingannarlo con false promesse. La vittima ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno arrestato il truffatore. L’uomo è stato portato in custodia. La vicenda si è svolta a Rimini.

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Ha chiamato il parroco al telefono, fingendosi un prelato di Roma in cerca di donativi per una famiglia senza casa con due figli a carico. Una situazione che il sedicente religioso ha presentato come "un nuovo caso della famiglia nel bosco". Poi si è finto un operaio inviato dal geometra che aveva individuato una nuova casa della famiglia, presentandosi davanti alla canonica e ritirando 500 euro in banconote. È stato arrestato in flagranza di reato - con ancora la busta di soldi in mano - un 50enne siciliano residente a Piacenza, specializzato in truffe agli anziani., Tutto ha avuto inizio con la telefonata di un sedicente prelato di Roma, che si è presentato come interessato ad aiutare a pagare l'affitto per un giovane padre senza lavoro e con due figli a carico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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