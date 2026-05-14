Addio a padre Alessio un vero figlio di San Francesco E’ stato sacerdote per ottant’anni
A Fiesole, in Toscana, è stato annunciato con commozione dalla comunità dei frati minori il decesso di padre Alessio Martinelli, sacerdote e frate minore, che aveva raggiunto i 105 anni. Padre Alessio aveva dedicato la sua vita al servizio religioso, rimanendo attivo nel ministero per ottant’anni. La notizia è stata diffusa oggi, sottolineando la lunga presenza all’interno della comunità religiosa e il suo legame con l’Ordine di San Francesco.
Fiesole (Firenze), 14 maggio 2026 – Sono stati i frati minori della Toscana ad annunciare “con commozione” la morte di padre Alessio Martinelli, frate minore e sacerdote; aveva 105 anni. Padre Alessio si è spento stamani alle 7,30 all’infermeria provinciale di Fiesole, dove viveva dal 2024 dopo aver trascorso ben 36 anni al Santuario della Verna, quasi interamente nel Romitorio delle Stimmate insieme a padre Eugenio Barelli, come ricorda Toscana Oggi nel riportare la notizia. Era nato a Bomporto, in provincia di Modena, il 27 febbraio 1921, apparteneva alla Provincia di Sant’Antonio del Nord Italia. Religioso da 86 anni e sacerdote da 80, è stato docente di teologia, apprezzato formatore e figura spirituale molto amata all’interno della famiglia francescana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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