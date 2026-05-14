Addio a padre Alessio un vero figlio di San Francesco E’ stato sacerdote per ottant’anni

A Fiesole, in Toscana, è stato annunciato con commozione dalla comunità dei frati minori il decesso di padre Alessio Martinelli, sacerdote e frate minore, che aveva raggiunto i 105 anni. Padre Alessio aveva dedicato la sua vita al servizio religioso, rimanendo attivo nel ministero per ottant’anni. La notizia è stata diffusa oggi, sottolineando la lunga presenza all’interno della comunità religiosa e il suo legame con l’Ordine di San Francesco.

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