A Vicenza, un sacerdote è stato vittima di una truffa finanziaria e un bonifico di 24.000 euro è stato bloccato dai Carabinieri prima che venisse completato. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare che il denaro venisse trasferito, permettendo di proteggere il patrimonio dell’ente coinvolto. L’indagine è ancora in corso per chiarire le modalità dell’episodio.

È stato sventato un tentativo di truffa finanziaria ai danni di un sacerdote, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri di Vicenza. La somma di 24.000 euro stava per essere sottratta dal conto corrente della vittima, ma l’operazione è stata bloccata in extremis grazie alla rapidità d’azione dei militari e alla collaborazione con l’istituto bancario coinvolto. La dinamica della truffa: lo spoofing e la manipolazione tecnica Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta nella giornata odierna e ha visto protagonista un sacerdote del territorio, vittima di una sofisticata truffa nota come “spoofing”. L’episodio ha avuto inizio in mattinata, quando il religioso ha ricevuto un SMS apparentemente inviato dal circuito bancario Nexi, che segnalava una falsa allerta di sicurezza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vicenza, truffa finanziaria al sacerdote: bonifico da 24mila euro bloccato in extremis

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