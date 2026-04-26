Musica classica al MUCIR | 3 concerti gratuiti tra storia e genio
? Cosa sapere L'associazione Armonia di Luce organizza tre concerti gratuiti al MUCIR dal 5 maggio.. La rassegna Note senza tempo integra musica classica e memoria storica a Santa Maria Capua Vetere.. Dal 5 al 21 maggio il MUCIR di Santa Maria Capua Vetere ospiterà la rassegna musicale Note senza tempo, un ciclo di tre concerti gratuiti organizzati dall’associazione Armonia di Luce per riportare la musica classica nel cuore storico della città. Le sale del Museo Civico del Risorgimento si preparano a trasformarsi in un raffinato salotto musicale, dove le memorie legate all’Unità d’Italia faranno da sfondo a un percorso sonoro che spazia dal romanticismo alla classicità viennese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Why Mozart’s Piano Concerto No. 10 is SO Special
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Note senza tempo, rassegna musicale di Armonia di Luce al MUCIR di Santa Maria Capua VetereDal 5 al 14 maggio, il MUCIR di Santa Maria Capua Vetere ospita Note senza tempo, rassegna di musica classica con tre concerti gratuiti. Tra giovani talenti e formazioni da camera, l’evento è patroc ... casertaweb.com
Buongiorno, vorrei stupire mia moglie e portarla a un concerto di musica classica all aperto sotto le stelle o in una grotta(in alta quota).Dalle parte di Piemonte ci sono di questi eventi nella stagione estiva A parte quelli che si organizzano nei castelli ,tipo cand - facebook.com facebook
Per la Milano Design Week 2026, una speciale rassegna di concerti di musica classica si terrà nella storica Sala del Bramante – vero tesoro architettonico, solitamente chiuso al pubblico – all’interno della Basilica milanese di Santa Maria delle Grazie. x.com