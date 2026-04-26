Musica classica al MUCIR | 3 concerti gratuiti tra storia e genio

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

? Cosa sapere L'associazione Armonia di Luce organizza tre concerti gratuiti al MUCIR dal 5 maggio.. La rassegna Note senza tempo integra musica classica e memoria storica a Santa Maria Capua Vetere.. Dal 5 al 21 maggio il MUCIR di Santa Maria Capua Vetere ospiterà la rassegna musicale Note senza tempo, un ciclo di tre concerti gratuiti organizzati dall’associazione Armonia di Luce per riportare la musica classica nel cuore storico della città. Le sale del Museo Civico del Risorgimento si preparano a trasformarsi in un raffinato salotto musicale, dove le memorie legate all’Unità d’Italia faranno da sfondo a un percorso sonoro che spazia dal romanticismo alla classicità viennese.🔗 Leggi su Ameve.eu

musica classica al mucir 3 concerti gratuiti tra storia e genio
© Ameve.eu - Musica classica al MUCIR: 3 concerti gratuiti tra storia e genio

Why Mozart’s Piano Concerto No. 10 is SO Special

Video Why Mozart’s Piano Concerto No. 10 is SO Special

Notizie correlate

Leggi anche: Dalla musica brasiliana a quella classica: continuano i concerti Bellini al Palacultura

Leggi anche: Settimana in musica al Teatro Mazzacorati 1763: 5 concerti gratuiti

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: San Francesco al Lucca Classic music festival; Chitarra classica: masterclass a Proxima Music con Antonino Ielo e Lucia Guerra; No Borders Music Festival, doppio concerto ai Laghi di Fusine con Elvis Costello e Tom Smith; Il pianista calabrese Bruno Francesco Leone apre il Sirmium Music Fest.

musica classica al mucirNote senza tempo, rassegna musicale di Armonia di Luce al MUCIR di Santa Maria Capua VetereDal 5 al 14 maggio, il MUCIR di Santa Maria Capua Vetere ospita Note senza tempo, rassegna di musica classica con tre concerti gratuiti. Tra giovani talenti e formazioni da camera, l’evento è patroc ... casertaweb.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.