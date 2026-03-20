studenti canadesi a villanova per onorare la memoria

Oggi a Villanova di Bagnacavallo un gruppo di studenti canadesi si riunirà per ricordare eventi legati alla Seconda guerra mondiale. La cerimonia si svolgerà in un luogo della località, coinvolgendo i partecipanti in un momento di commemorazione e confronto sulla storia condivisa. L'evento vedrà la presenza dei giovani provenienti dal Canada, uniti nel ricordo di un passato comune.

Oggi Villanova di Bagnacavallo accoglierà un gruppo di studenti provenienti dal Canada per un momento di memoria e incontro legato alla storia della Seconda guerra mondiale. Una delegazione della Strathroy High School dell’Ontario, composta da 27 studentesse, 12 studenti, 7 insegnanti e alcuni accompagnatori, arriverà in paese per rendere omaggio alla tomba del soldato canadese Kenneth Alexander Adair, loro concittadino, caduto in combattimento il 20 dicembre 1944 e sepolto nel Cimitero di Guerra canadese di Villanova. La visita rappresenta un’occasione di incontro tra giovani di due Paesi uniti da una pagina di storia comune. Gli studenti canadesi saranno accolti dalla seconda della scuola media di Villanova, che prenderà parte alla cerimonia al cimitero e al momento conviviale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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