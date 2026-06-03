Basket a Villa Fontana | nuovo campo per onorare la memoria di Lorenzo
Un nuovo campo da basket è stato inaugurato a Villa Fontana per ricordare Lorenzo. Il torneo Under 17 che si svolgerà utilizzerà i ricavi per sostenere iniziative sportive locali. Il Comune di Medicina ha annunciato interventi di riqualificazione di altre strutture sportive nella zona, ma non sono stati specificati i dettagli o le tempistiche. La struttura di Villa Fontana sarà dedicata alla memoria di Lorenzo, senza ulteriori indicazioni sui fondi raccolti.
Come verrà utilizzato il ricavato del torneo Under 17?. Quali altre strutture sportive verranno riqualificate dal Comune di Medicina?. Chi beneficerà concretamente dei fondi raccolti per la ricerca oncologica?. Come è strutturato il nuovo percorso integrato senza barriere architettoniche?.? In Breve Investimento di 150mila euro per la riqualificazione sportiva del comune di Medicina.. Torneo Under 17 con squadre Virtus Medicina, Bsl San Lazzaro, Collegno e Castellarano.. Ricavato della manifestazione devoluto all'associazione Ageop Ricerca ODV per oncologia pediatrica.. Area integrata con campo calcio, calisthenics e futuro intervento sul campo tennis. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Inaugurato il nuovo campo da basket nell’area sportiva di Villa Fontana; A Villa Fontana inaugurato il nuovo campo da basket nel ricordo di Lorenzo; vista aerea – campo da basket Villa Fontana; Sono terminati i lavori di riqualificazione dei giardini di via Oberdan.
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