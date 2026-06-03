Basket a Villa Fontana | nuovo campo per onorare la memoria di Lorenzo

Notizia in breve

Un nuovo campo da basket è stato inaugurato a Villa Fontana per ricordare Lorenzo. Il torneo Under 17 che si svolgerà utilizzerà i ricavi per sostenere iniziative sportive locali. Il Comune di Medicina ha annunciato interventi di riqualificazione di altre strutture sportive nella zona, ma non sono stati specificati i dettagli o le tempistiche. La struttura di Villa Fontana sarà dedicata alla memoria di Lorenzo, senza ulteriori indicazioni sui fondi raccolti.