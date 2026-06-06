Ricci | il pluralismo nel Pd si difende con il confronto interno

Notizia in breve

Il segretario del Partito Democratico ha sottolineato che il pluralismo interno si difende attraverso il confronto tra le diverse anime del partito. Per evitare ulteriori defezioni dopo le dimissioni europee, ha evidenziato la necessità di mantenere un dialogo aperto e costruttivo. La leader del partito deve svolgere un ruolo di mediazione, facilitando il dialogo tra le varie componenti per preservare l’unità e rafforzare la coesione interna.