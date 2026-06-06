Ricci | il pluralismo nel Pd si difende con il confronto interno
Il segretario del Partito Democratico ha sottolineato che il pluralismo interno si difende attraverso il confronto tra le diverse anime del partito. Per evitare ulteriori defezioni dopo le dimissioni europee, ha evidenziato la necessità di mantenere un dialogo aperto e costruttivo. La leader del partito deve svolgere un ruolo di mediazione, facilitando il dialogo tra le varie componenti per preservare l’unità e rafforzare la coesione interna.
Come può il PD evitare nuove defezioni dopo le dimissioni europee?. Quale ruolo deve svolgere Elly Schlein per gestire le diverse anime?. Perché integrare i civici e la casa di Renzi nel progetto?. Cosa accadrà dopo l'incontro di Onorato previsto per il 12 giugno?.? In Breve Defezioni di parlamentari europei Pina Picierno ed Elisabetta Gualmini. Obiettivo aggregare forze civiche, Casa riformista di Renzi e +Europa. Presentazione progetto civici da parte di Onorato a Roma il 12 giugno. Integrazione di un potenziale blocco di centro del 5-6% nel centrosinistra.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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