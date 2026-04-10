Scontro su Vespa dopo la sfuriata a Provenzano Pd | Inaccettabile Fdi difende il conduttore | Baluardo di pluralismo

Uno scontro ha coinvolto il conduttore televisivo e un deputato del Partito Democratico durante l’ultima puntata di un talk show. Vespa ha avuto una sfuriata nei confronti del deputato, attirando le reazioni di diversi esponenti politici. Il Partito Democratico ha definito l’episodio inaccettabile, mentre Fratelli d’Italia ha difeso il conduttore, affermando che rappresenta un punto di riferimento per il pluralismo. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulle modalità di confronto in televisione.

È polemica politica dopo la sfuriata di Bruno Vespa contro il deputato dem Giuseppe Provenzano nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta. Mentre il Pd esprime solidarietà e condanna la reazione “inaccettabile ” del conduttore, Fratelli d’Italia e altri esponenti della maggioranza fanno cerchio intorno a Vespa (definito “ baluardo indiscusso di pluralismo “). Un polverone che porta lo stesso conduttore a intervenire con una nota per sottolineare di avere ricevuto da Provenzano “ la più grave delle offese a un giornalista “, mentre il sindacato dei giornalisti Rai lo critica e ritiene “inaccettabile che i vertici Rai gli garantiscano uno status di intoccabile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro su Vespa dopo la sfuriata a Provenzano, Pd: “Inaccettabile”. Fdi difende il conduttore: “Baluardo di pluralismo” Vespa contro Provenzano, scontro in tv e polemiche PdI componenti del Partito democratico nella commissione di Vigilanza Rai definiscono “inaccettabile e sproporzionata la reazione del conduttore Bruno... Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD. Bruno Vespa scontro acceso con Provenzano in diretta a Porta a PortaScontro in diretta tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano a Porta a Porta Nella puntata di giovedì 9 aprile di Porta a Porta, su Rai 1, un duro scontro ... assodigitale.it Vespa furioso contro Provenzano: «Stia zitto». Il Pd: «La Rai prenda le distanze»In risposto a una battuta del responsabile esteri del Pd il conduttore di Porta a porta perde le staffe e gli urla addosso. La polemica dei dem: «Toni inaccettabili». A proteggere Vespa, una falange d ... editorialedomani.it