Il Partito Democratico dovrebbe mantenere l’unità, con chi non condivide la linea che si confronta all’interno del partito. È stato sottolineato che il pluralismo di un grande partito si basa sulla possibilità di discutere e confrontarsi. Inoltre, si evidenzia come sia importante mantenere unito il gruppo anche con personalità che, pur non condividendo le scelte politiche della maggioranza, possono offrire un contributo in termini di idee e progetti.

Roma – “Sta a noi tenere insieme anche personalità che, pur non condividendo la linea politica della maggioranza, possono dare un contributo culturale e politico importante in termini progettuali e programmatici”. Questo l’auspicio auspica dell’eurodeputato pesarese Matteo Ricci, esponente dell’area di Energia popolare guidata dal presidente del Pd Stefano Bonaccini, confluita l’estate scorsa nella maggioranza della segretaria Elly Schlein. “Confido che quanti non condividono linea politica della segreteria continuino a battersi all’interno – sostiene Ricci –. Così funziona il pluralismo di un grande partito democratico”. Dopo quella di Elisabetta Gualmini, la defezione di Pina Picierno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Matteo Ricci: “Il Pd resti unito, chi non condivide la linea si batta all’interno. Così funziona il pluralismo di un grande partito”

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