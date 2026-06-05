Corea del Sud al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

La Corea del Sud si prepara per il Fantacampionato Mondiale con una formazione basata sui titolari abituali. Il rigorista designato è il centrocampista più esperto, mentre tra le possibili sorprese ci sono giovani emergenti dal settore offensivo. La probabile formazione include un portiere titolare, difensori affidabili, un centrocampo compatto e attaccanti con capacità da gol. Si consiglia di considerare i giocatori con maggiore presenza in campo e quelli incaricati dei calci di rigore per ottimizzare la propria squadra.

Inserita nell'equilibrato girone A insieme a Repubblica Ceca, Sudafrica e i padroni di casa del Messico, la Corea del Sud proverà a giocarsi le sue carte per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta del campionato del mondo. La squadra di Hong Myung-Bo si è garantita il pass per il Mondiale nordamericano in maniera abbastanza agevole, passando da prima i due gruppi di qualificazione che ha dovuto affrontare, il primo comprendente Cina, Tailandia e Singapore, il secondo Giordania, Iraq, Oman, Palestina e Kuwait. Da sottolineare che in questa lunga campagna le Tigri Asiatiche non hanno perso nemmeno una partita, collezionando 9 vittorie e 5 pareggi, venendo trascinati da capitan Son. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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