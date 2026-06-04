La Giordania ha annunciato la formazione per il Fantacampionato Mondiale, includendo i titolari e il rigorista. Sono state indicate alcune possibili sorprese tra i giocatori e le scelte più probabili per la formazione. La lista dei candidati comprende alcuni nomi chiave e le strategie per le scelte di ruolo. Le decisioni si basano sulle indicazioni ufficiali fornite prima della partita. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali cambi o esclusioni.

La Giordania è una delle grandi novità del Mondiale 2026. Dopo tanti tentativi falliti e qualificazioni appena sfiorate, la nazionale mediorientale parteciperà per la prima volta nella sua storia alla fase finale del Mondiale, coronando un percorso di crescita culminato con lo storico secondo posto in Coppa d’Asia. Il cammino verso il Mondiale non è stato semplice. Nel secondo turno delle qualificazioni asiatiche, la Giordania aveva iniziato con un pareggio contro il Tagikistan e una sconfitta contro l’Arabia Saudita, prima di reagire con quattro vittorie consecutive. Nel terzo turno, sotto la guida del ct Sellami, la squadra ha continuato a sorprendere fino a conquistare la qualificazione matematica, grazie al successo per 3-0 sull’Oman e alla contemporanea sconfitta dell’Iraq contro la Corea del Sud. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giordania al Fantacampionato Mondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendere

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