Renzi ha espresso preoccupazione riguardo alla patrimoniale, sostenendo che potrebbe causare fuga di capitali e riduzione delle entrate fiscali. Si chiede quale effetto abbia questa fuga sui finanziamenti per sanità e istruzione. Inoltre, si evidenziano indicatori economici che mostrano un calo delle performance durante l’attuale gestione del governo.

Come influirà la fuga dei capitali sul gettito per sanità e scuola?. Quali indicatori economici dimostrano il declino sotto la gestione Meloni?. Perché la scelta politica si sta riducendo a un bivio binario?. Cosa accadrà al potere d'acquisto con le nuove riforme proposte?.? In Breve Renzi sostiene Marco Galiano a Trani dove Italia Viva conta circa il 10%. La destra ha vinto a Venezia mentre la sinistra prevale nella maggioranza dei comuni. Proposta di estendere il diritto di voto ai giovani fuori sede e introdurre preferenze. Obiettivo evitare l'ascesa sovranista al Quirinale entro la fine del mandato Mattarella 2029.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renzi contro la patrimoniale: “Rischio fuga capitali e meno gettito

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