Banca Generali ha annunciato il rafforzamento del supporto alle piccole e medie imprese di Roma, offrendo servizi di pianificazione patrimoniale e consulenza sui mercati dei capitali. La banca si impegna a fornire strumenti e assistenza mirata alle aziende locali, con l’obiettivo di facilitare le strategie di investimento e crescita. La proposta si inserisce in un quadro di interventi dedicati alle imprese, con attenzione alle esigenze specifiche del territorio.

Il private banking si sta affermando sempre di più come un partner cruciale per la crescita e lo sviluppo di quelle imprese italiane, che ormai da anni si dimostrano più forti delle numerose incertezze macroeconomiche e geopolitiche globale, grazie alla loro forza, adattabilità e capacità d'innovazione. La sfida è ora trasformare questi successi in ulteriore sviluppo, attraverso un'attenta pianificazione del futuro. In questo scenario, Banca Generali ha messo al centro le imprese romane in un evento per illustrare come l'industria del private banking svolga sempre di più il ruolo di pivot nel rapporto tra gli imprenditori e i migliori partner del mondo della finanza e delle professioni, per percorrere questa strada di crescita.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Banca Generali al fianco delle PMI romane, tra pianificazione patrimoniale e mercati dei capitali

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