Professionisti Aoup nel gruppo di lavoro ministeriale sulle linee guida in anatomia patologica

Il ministro della salute ha autorizzato la creazione di un nuovo gruppo di lavoro all’interno del Consiglio superiore di Sanità, dedicato all’aggiornamento delle linee guida per la gestione delle cellule in anatomia patologica. Nel gruppo sono stati coinvolti professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria, che si occuperanno di definire le procedure per la tracciabilità, il trasporto, la conservazione e l’archiviazione delle cellule.

Il ministro della salute Orazio Schillaci ha dato il proprio nullaosta alla costituzione, nell'ambito del Consiglio superiore di Sanità, di un gruppo di lavoro dedicato all'aggiornamento delle 'Linee guida per la tracciabilità, raccolta, trasporto, conservazione e archiviazione di cellule e.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Padiglione anatomia patologica cerebrale: avvio gara per nuovo tassello sanitario nel polo oncoematologicoUn nuovo tassello per il Polo oncoematologico a Palermo: la gara per il nuovo padiglione di Anatomia patologica del Cervello è ufficialmente... Anatomia patologica al Cro: "Così si va a indebolire l'ospedale di Pordenone"Dal prossimo anno l'anatomia patologica e la ginecologia saranno trattate solo nel Cro di Aviano secondo quanto già stabilito dal piano oncologico.