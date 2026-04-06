Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa | oltre 400 partecipanti da tutta Italia

La 25ª edizione di Parcocorsa ha richiamato più di 400 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. L’evento si è svolto ad Arezzo, portando sul posto appassionati e professionisti del settore. La partecipazione numerosa ha caratterizzato questa manifestazione, che si ripete ormai da un quarto di secolo. Durante la giornata, si sono svolti incontri e attività legate al mondo dei motori, attirando un pubblico vario e interessato.

Arezzo, 6 aprile 2026 – Vincono Michele Pastorini e Valentina Mattesini Grande partecipazione e tanto entusiasmo alla 25ª edizione della Parcocorsa, che ha visto al via oltre 400 atleti provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Trentino, Lazio, Marche, Umbria, Romagna e Liguria, oltre a una nutrita presenza di podisti toscani. La gara è partita su ritmi elevati, con Michele Pastorini che si è subito portato al comando, seguito da vicino da Cassi, Tartaglini e Graziani. Una prima selezione si è registrata nel Parco del Pionta, dove in campo femminile la trentina Andrighettoni ha preso la testa della corsa, davanti al terzetto formato da Valentina Mattesini, Sadocchi e Trippi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta Italia Grande festa alla 49a Montefortiana: un successo da oltre 16.500 partecipantiMonteforte d’Alpone ha vissuto un fine settimana di straordinaria partecipazione e sport, chiudendo ufficialmente la 49a edizione della Montefortiana... Ecco la 25ª Parcocorsa – Pasquetta di corsa lunedì 6 aprile ad ArezzoArezzo, 4 aprile 2026 – Ecco la 25ª Parcocorsa – Pasquetta di corsa Lunedì 6 aprile ad Arezzo.