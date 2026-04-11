Vicenza rapine e violenza sessuale ai giovani in auto di notte | arrestati 1 maggiorenne e 2 minorenni

A Thiene, in provincia di Vicenza, tre giovani, di cui uno maggiorenne e due minorenni, sono stati arrestati dopo aver compiuto tre aggressioni durante la notte. Le vittime erano giovani che viaggiavano in auto, e gli aggressori sono stati trovati armati e con il volto coperto. Le forze dell'ordine hanno confermato l’arresto e il sequestro di alcuni oggetti utilizzati durante le aggressioni.

A Thiene (Vicenza) tre giovani armati e col volto coperto hanno compiuto tre aggressioni: rapine e violenza sessuale. I Carabinieri li hanno trovati con coltello e passamontagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Rapine ai rider a Seveso: tre minorenni arrestati dai carabinieriIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Argomenti più discussi: Thiene tra baby gang e sicurezza. Bisogna intervenire; Meno furti e rapine. Preoccupano le violenze e i maltrattamenti in casa. Vicenza, rapine e violenza sessuale ai giovani in auto di notte: arrestati 1 maggiorenne e 2 minorenniA Thiene (Vicenza) tre giovani armati e col volto coperto hanno compiuto tre aggressioni: rapine e violenza sessuale ... fanpage.it Aggrediscono i passeggeri nelle auto in sosta per rapinarli, una ragazza palpeggiata davanti al fidanzato. Tre arresti: due sono minorenniTHIENE (VICENZA) - Sono stati arrestati al termine di una notte di violenza i tre giovani accusati di essere gli autori di tre rapine unite a pestaggi e a una violenza sessuale commesse tra il ... ilgazzettino.it Vicenza, Rosso senza freni: "Prime donne ci hanno impedito di vincere in passato" https://tinyurl.com/4nzvcsnn - facebook.com facebook 11/4/26. Presentata a fine marzo la 22ª edizione del Festival Biblico sul tema generale "Il potere del limite"(in una visione positiva) che si è aperto il 9/4 a Vicenza e, sviluppandosi per varie altre città del Veneto e non solo, si concluderà proprio a Chioggia il 1° x.com