Res Publica 2.0 tre giovani di San Gennaro Vesuviano premiati con un viaggio a Bruxelles

Da anteprima24.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giovani di San Gennaro Vesuviano sono stati premiati con un viaggio a Bruxelles previsto per giugno. Si chiamano Rosa Ambrosio, Maria Luisa Pignatiello e Vincenzo Picone. La loro scelta è stata fatta tra diversi partecipanti e si tratta di un premio legato a un'iniziativa chiamata Res Publica 2.0. Il viaggio rappresenta un'occasione per visitare la capitale europea e approfondire tematiche legate alla politica e all’Europa.

Tempo di lettura: 2 minuti Da San Gennaro alla Commissione europea. Rosa Ambrosio, Maria Luisa Pignatiello e Vincenzo Picone sono i tre giovani che si sono aggiudicati il viaggio premio a Bruxelles, in programma a giugno. È il riconoscimento finale di “Res Publica 2.0”, il percorso formativo sulle politiche giovanili, promosso dal Comune. Il progetto ha coinvolto oltre trenta ragazzi in un viaggio dentro le istituzioni, la Costituzione, i diritti fondamentali, la legalità, l’economia pubblica e la crescita personale. Prima della cerimonia, l’ultimo incontro si è tenuto presso il Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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