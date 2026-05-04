Res Publica 2.0 tre giovani di San Gennaro Vesuviano premiati con un viaggio a Bruxelles

Tre giovani di San Gennaro Vesuviano sono stati premiati con un viaggio a Bruxelles previsto per giugno. Si chiamano Rosa Ambrosio, Maria Luisa Pignatiello e Vincenzo Picone. La loro scelta è stata fatta tra diversi partecipanti e si tratta di un premio legato a un'iniziativa chiamata Res Publica 2.0. Il viaggio rappresenta un'occasione per visitare la capitale europea e approfondire tematiche legate alla politica e all’Europa.

Tempo di lettura: 2 minuti Da San Gennaro alla Commissione europea. Rosa Ambrosio, Maria Luisa Pignatiello e Vincenzo Picone sono i tre giovani che si sono aggiudicati il viaggio premio a Bruxelles, in programma a giugno. È il riconoscimento finale di “Res Publica 2.0”, il percorso formativo sulle politiche giovanili, promosso dal Comune. Il progetto ha coinvolto oltre trenta ragazzi in un viaggio dentro le istituzioni, la Costituzione, i diritti fondamentali, la legalità, l’economia pubblica e la crescita personale. Prima della cerimonia, l’ultimo incontro si è tenuto presso il Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Res Publica 2.0, tre giovani di San Gennaro Vesuviano premiati con un viaggio a Bruxelles Notizie correlate Res Publica 2.0, il Comune di San Gennaro Vesuviano punta sui giovani: in 30 selezionati per diventare la nuova classe dirigenteLo scorso anno era rivolto agli studenti del quarto e quinto superiore, giovani cittadini alle prese con il loro primo voto. San Gennaro Vesuviano celebra la “Sfilata di Carnevale 2026” tra tradizione, identità e creativitàSan Gennaro Vesuviano si prepara a vivere una giornata all’insegna della festa, dei colori e della partecipazione con la Sfilata di Carnevale, in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Res Publica 2.0. Tre giovani premiati voleranno al Parlamento Europeo di Bruxelles; Res Publica 2.0: si conclude il percorso formativo del Comune di San Gennaro Vesuviano; PEGGIO DI COSÌ!? (2); Il 5 maggio la lista Avanti Somma Vesuviana si presenta ai cittadini. Res Publica 2.0: si conclude il percorso formativo del Comune di San Gennaro VesuvianoSi è concluso con entusiasmo, partecipazione e una cerimonia di premiazione il percorso formativo Res Publica 2.0, promosso dal Comune di San Gennaro ... napolivillage.com San Gennaro Vesuviano, cala il sipario su Res Publica 2.0: tre giovani volano a BruxellesSi è concluso con entusiasmo, partecipazione e una cerimonia di premiazione il percorso formativo Res Publica 2.0, promosso dal Comune di San Gennaro Vesuviano nell’ambito delle politiche giovanili. erreemmenews.it Res publica in latino = Politeia in greco secondo i padri della politica, una cosa pubblica che procede della vita comunitaria cittadina, cioè della Città Stato (con un potere concentrato intra muros) per declinarsi poi sul territorio. Così fu strutturato Roma declinat - facebook.com facebook