Viola più volte il divieto di dimora a Pisa | 21enne condotto in carcere

Nella mattinata del 5 maggio, i carabinieri del Nor di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 21 anni, che era già soggetto a un divieto di dimora nella città. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale. Il giovane è stato condotto in carcere dopo aver più volte violato il divieto di dimora.

Arrestato dai carabinieri del Nor di Pisa, nella tarda mattinata dello scorso 5 maggio, un cittadino straniero di 21 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale.Il giovane era già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Catania, viola più volte i domiciliari: 36enne finisce in carcereABBONATI A DAYITALIANEWS Eseguita dalla Polizia di Stato la misura cautelare in carcere La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di... Vìola più volte l'affidamento ai servizi sociali e viene spedito in carcereSecondo quanto emerso dagli accertamenti dei militari dell’Arma, il giovane avrebbe violato in più occasioni le prescrizioni imposte dall’autorità... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: CASALECCHIO DI RENO (BO) – Arrestato due volte in poco più di 48 ore: viola il divieto di avvicinamento alla madre; PREGIUDICATO DI ADRANO VIOLA PIU’ VOLTE GLI OBBLIGHI DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE PER ANDARE DALLA FIDANZATA: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO - Questura di Catania | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Mondragone, viola più volte le prescrizione: 67enne arrestato - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Belluno, viola il divieto di avvicinamento: arrestato per stalking. Zelensky: La Russia ha violato il cessate il fuoco 1820 volte, stasera decideremo come procedereRaid ucraino su Bryansk: colpiti edifici residenziali, 13 feriti tra cui un bambino Un nuovo attacco ucraino ha colpito nella notte la città russa di Bryansk, situata a ridosso del confine, causando i ... msn.com Emanuele Filiberto, la confessione: «L’esilio dei Savoia fu violato più volte. In Italia io e papà andavamo a cena, i carabinieri ci salutavano, c'erano anche politici»La dichiarazione, riportata dal Corriere della Sera, arriva dopo l’aneddoto raccontato da Gustav Thöni, leggenda dello sci italiano, che in un’intervista e nel suo libro Una scia nel bianco ha ... corriereadriatico.it Da Napoli a Firenze: LUCCA VA ALLA VIOLA Ne parla oggi 'La Gazzetta dello Sport', che ha dipinto la punta ex Udinese come un profilo gradito dal Ds della Fiorentina, seppur l'eventuale futuro di Lucca sia legato al nome di Moise Kean L'attaccante ex - facebook.com facebook Fiorentina - Genoa: iniziativa del club Viola per i biglietti per la Festa della mamma x.com