Rangnick attende la risposta del Milan entro pochi giorni | c’è l’ostacolo Austria

Da pianetamilan.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ralf Rangnick attende una risposta dal Milan entro pochi giorni. Il tecnico richiede pieni poteri sulla squadra, ma la questione è complicata dall'impegno con la nazionale austriaca durante i Mondiali. La dirigenza rossonera sta accelerando sui dettagli della panchina e sulla struttura societaria. La decisione definitiva dipenderà anche dalla disponibilità di Rangnick, che ha altri impegni internazionali in corso.

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In arrivo il tempo delle decisioni per il Milan: la prossima settimana sembra essere quella decisiva per definire il futuro dei rossoneri sia in panchina sia sotto l'aspetto societario, visto che manca sempre meno tempo all'inizio della prossima sessione di calciomercato. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono al lavoro per stringere i tempi e individuare i profili ideali per il rilancio del club. I prossimi giorni sembrano poter essere quelli delle scelte finali, con l'accoppiata Rangnick-Glasner che resta ancora un'opzione tra le più probabili. L'attuale CT dell'Austria ha chiesto garanzie e vorrebbe inserire i suoi uomini e gestire tutto a partire dalle giovanili rossonere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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