Entro fine settimana si conoscerà la decisione di Ralf Rangnick sul ruolo di direttore tecnico del Milan. Oggi si svolgerà un incontro con il candidato allenatore Glasner, che potrebbe essere scelto come nuovo tecnico. La dirigenza sta valutando le opzioni e si aspetta una risposta definitiva da Rangnick in pochi giorni. La decisione finale dovrebbe arrivare entro la fine della settimana.

Oggi l’incontro con Oliver Glasler; entro domani (forse) il sì o no di Ralf Rangnick per il ruolo di direttore tecnico; prima del fine settimana il summit con Matthias Jaissle, il secondo dei candidati alla panchina (Pochettino il terzo). Il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni. Magari nelle prossime 48-72 ore. Quale tassello del puzzle andrà prima a posto non è chiaro e dipenderà dai prossimi colloqui. Il tecnico austriaco ha già avuto un colloquio con il Bayer Leverkusen ed è finito nel mirino pure di un club inglese. Il Milan però lo affascina per le prospettive future e si presenterà all’appuntamento con Cardinale e Ibrahimovic con le idee chiare sull’attuale rosa: l’ha studiata negli ultimi giorni grazie all’aiuto del suo staff e si è fatto un’idea di cosa serva per il futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, su Rangnick e allenatore si decide tutto in pochi giorni. Oggi l'incontro con Glasner

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ASSURDO RANGNICK MILAN: LA RICHIESTA E TOTALE, VUOLE SCEGLIERE TUTTO LUI

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