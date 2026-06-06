Nel parco della parrocchia di San Giovanni in Compito si è svolta la festa di chiusura dei centri pomeridiani invernali. L’evento ha visto la partecipazione di ragazzi, famiglie, educatori e volontari, che hanno condiviso un pomeriggio dedicato alla socialità e alla partecipazione collettiva. L’iniziativa si è svolta nel contesto di un momento conclusivo, con attività e incontri all’aperto. La festa ha rappresentato un’opportunità di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto.

Il Parco della parrocchia di San Giovanni in Compito, a Savignano sul Rubicone, ha ospitato il momento conclusivo dei centri pomeridiani invernali, coinvolgendo ragazzi, famiglie, educatori e volontari in un pomeriggio all’insegna della socialità e della partecipazione. L’iniziativa è stata promossa dall’Oratorio Homo Viator, organizzatore dell’evento all’interno del progetto regionale Includi-Amo Savignano, insieme a Il giardino dei tigli, Associazione Papa Giovanni XXIII, Cooperativa La finestra e Associazione Between: realtà che, nel corso dell’anno, hanno collaborato per offrire attività educative e di supporto a una media di oltre cento ragazzi savignanesi ogni pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi, famiglie e educatori insieme alla festa dei centri pomeridiani

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