Nuovi costi per i centri disabili | l' associazione Famiglie Insieme organizza un incontro

L’associazione Famiglie Insieme ha convocato un incontro venerdì mattina per discutere delle nuove tariffe di compartecipazione al costo dei centri residenziali e diurni per le persone con disabilità. Le modifiche alle tariffe sono in fase di approvazione da parte della Giunta Comunale e dovrebbero entrare in vigore dal primo luglio. L’evento ha avuto lo scopo di informare le famiglie sulle variazioni previste.

L’associazione Famiglie Insieme ha organizzato per venerdì mattina un incontro per parlare delle nuove tariffe di compartecipazione al costo dei centri residenziali e diurni per le persone con disabilità che la Giunta Comunale sta per approvare a decorrere dal primo luglio. L'appuntamento si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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