Da mercoledì, il raccordo Perugia-Bettolle sarà chiuso a Madonna Alta, innescando una serie di lavori che dureranno circa quattro mesi. Durante questo periodo, il traffico sulla strada subirà un aumento significativo, con possibili disagi per automobilisti e turisti in transito in Umbria. La chiusura e i lavori programmati sono stati annunciati per tutto il periodo estivo, causando modifiche alle rotte e ai percorsi abituali.

Sarà un’estate difficile per gli automobilisti perugini e per i turisti che arriveranno in Umbria. Dalla prossima settimana e per quasi 4 mesi sul raccordo Perugia-Bettolle ci saranno altri lavori che comporteranno un inevitabile aumento del traffico. A partire da mercoledì prossimo (10 giugno), dopo la chiusura delle scuole, saranno avviati i lavori nella galleria di Madonna Alta, tra lo svincolo omonimo e quello di San Faustino, uno dei tratti più trafficcati della città. La carreggiata è quella in direzione Ponte San Giovanni. Nella prima fase - fino al 13 agosto - il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta e sarà chiusa la rampa di ingresso in direzione Ponte San Giovanni dello svincolo di Madonna Alta, con orario continuato h24. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccordo, un’estate con i cantieri. Da mercoledì chiude Madonna Alta

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