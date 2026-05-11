L' alta velocità si ferma d' estate treni deviati e bus | la mappa e le date dei super cantieri

Durante l'estate del 2026, i treni di alta velocità subiranno sospensioni e deviazioni a causa di lavori di manutenzione e nuovi cantieri gestiti da Rfi. Questa situazione segue il modello adottato anche nell'estate del 2025, con interruzioni programmate e modifiche ai percorsi ferroviari. Le frequenze di servizio saranno influenzate e sono previste variazioni nelle rotte di alcune linee ad alta velocità, con dettagli specifici sulle date di inizio e fine lavori.

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