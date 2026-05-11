L' alta velocità si ferma d' estate treni deviati e bus | la mappa e le date dei super cantieri
Durante l'estate del 2026, i treni di alta velocità subiranno sospensioni e deviazioni a causa di lavori di manutenzione e nuovi cantieri gestiti da Rfi. Questa situazione segue il modello adottato anche nell'estate del 2025, con interruzioni programmate e modifiche ai percorsi ferroviari. Le frequenze di servizio saranno influenzate e sono previste variazioni nelle rotte di alcune linee ad alta velocità, con dettagli specifici sulle date di inizio e fine lavori.
Come nel 2025, anche l'estate 2026 sarà un periodo di interruzioni ferroviarie per via dei cantieri di Rfi. Nei prossimi mesi alcune delle principali linee ferroviarie italiane, comprese tratte dell’Alta velocità, saranno interessate da interruzioni programmate, deviazioni e possibili.🔗 Leggi su Today.it
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