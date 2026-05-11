L' alta velocità si ferma d' estate | tornano i super cantieri Ecco le tratte che si fermano e la mappa dei disagi

Durante l’estate del 2026, come già accaduto nel 2025, le ferrovie subiranno interruzioni per lavori di manutenzione. Sono previsti diversi cantieri che interesseranno varie tratte, causando sospensioni temporanee del servizio. La decisione di fermare alcuni tratti durante la stagione estiva mira a consentire interventi tecnici senza influire sul traffico durante l’anno. La mappa dei disagi mostra le zone interessate e le modifiche temporanee alle tratte ferroviarie.

Come nel 2025, anche l'estate 2026 sarà un periodo di interruzioni ferroviarie per via dei cantieri di Rfi. Nei prossimi mesi alcune delle principali linee ferroviarie italiane, comprese tratte dell’Alta velocità, saranno interessate da interruzioni programmate, deviazioni e possibili.🔗 Leggi su Today.it

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