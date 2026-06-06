Quasi 200 atleti al via della prima edizione della Stincata Trionfano Pastorini e Sadocchi
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Quasi 200 atleti hanno preso parte alla prima edizione della “Stincata”, corsa podistica disputata nel centro di Capolona su un circuito cittadino di circa 6,5 chilometri che ha saputo coniugare spettacolo agonistico e grande partecipazione popolare.In campo maschile la vittoria è andata a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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