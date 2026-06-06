Quasi 200 atleti al via della prima edizione della Stincata Trionfano Pastorini e Sadocchi

Quasi 200 atleti hanno preso parte alla prima edizione della “Stincata”, corsa podistica disputata nel centro di Capolona su un circuito cittadino di circa 6,5 chilometri che ha saputo coniugare spettacolo agonistico e grande partecipazione popolare.In campo maschile la vittoria è andata a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Hitlers Greatest Illusion: The Dark Truth of the 1936 Berlin Olympics

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Oltre 400 atleti alla 25ª Parcocorsa: trionfano Pastorini e MattesiniLa 25ª edizione della Parcocorsa si è conclusa con oltre 400 atleti iscritti, provenienti da diverse regioni del Paese.

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