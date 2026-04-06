Oltre 400 atleti alla 25ª Parcocorsa | trionfano Pastorini e Mattesini

La 25ª edizione della Parcocorsa si è conclusa con oltre 400 atleti iscritti, provenienti da diverse regioni del Paese. La manifestazione ha visto competizioni tra atleti di diverse età, con vittorie che sono state assegnate a Pastorini e Mattesini. La gara si è svolta su un percorso appositamente allestito e ha attirato pubblico e partecipanti da tutta Italia.

Grande successo e partecipazione per la 25ª edizione della Parcocorsa, che ha richiamato al via oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia. Presenti podisti da Trentino, Lazio, Marche, Umbria, Romagna e Liguria, oltre a una folta rappresentanza toscana. La gara si è accesa fin dai primi metri con un ritmo elevato imposto da Michele Pastorini, subito al comando davanti a Cassi, Tartaglini e Graziani. La prima selezione è arrivata nel Parco del Pionta, mentre in campo femminile la trentina Andrighettoni ha preso inizialmente la testa, inseguita da Valentina Mattesini, Sadocchi e Trippi. Con il passare dei chilometri, le posizioni di vertice si sono consolidate, soprattutto lungo le impegnative salite verso San Clemente e la Fortezza, dove Pastorini ha aumentato il distacco sugli inseguitori. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oltre 400 atleti alla 25ª Parcocorsa: trionfano Pastorini e Mattesini Oltre 400 partecipanti alla 25esima Parcocorsa. Vincono Pastorini e MattesiniLa manifestazione podistica si è svolta ad Arezzo questa mattina, lunedì 6 aprile. Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta ItaliaArezzo, 6 aprile 2026 – Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta Italia Vincono Michele Pastorini e Valentina Mattesini... Temi più discussi: Lo sport fa bene alla Pasqua. Sbarcano cinquemila atleti; Mondello: medaglie e ottimi piazzamenti per i vogatori siciliani; Successo a Genova per il X° Trofeo FISDIR Crocera Stadium: il nuoto come lezione di vita e inclusione; Lanuvio, tutti in pista per il Trofeo Primavera. Oltre 400 partecipanti alla 25esima Parcocorsa. Vincono Pastorini e MattesiniLa manifestazione podistica si è svolta ad Arezzo questa mattina, lunedì 6 aprile. All'evento ha preso parte anche il futuro nuovo comandante della polizia municipale ... arezzonotizie.it Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta ItaliaArezzo, 6 aprile 2026 – Grande entusiasmo alla 25ª Parcocorsa: oltre 400 partecipanti da tutta Italia Vincono Michele Pastorini e Valentina Mattesini Grande partecipazione e tanto entusiasmo alla 25ª ... lanazione.it ANSA.it. . Pasquetta con il sole: picnic nei parchi e primi tuffi al mare. Oltre 21 milioni di italiani hanno trascorso all'aperto il Lunedi' dell'Angelo #ANSA facebook L'OPEC+ aumenta produzione di greggio: oltre 200mila barili da maggio x.com