Arezzo, 22 marzo 2026 – . Vincono Alessandro Tartaglini e Giulia Sadocchi. Si è svolta con grande partecipazione la 4ª edizione della Corsa dell’Acqua, che ha visto al via circa 400 atleti, confermando il crescente interesse per una manifestazione ormai consolidata nel panorama podistico locale. La gara, partita alle ore 9:30 con il colpo di pistola dato dal presidente di Nuove Acque, dott. Carlo Polci, ha subito regalato spettacolo con un lungo serpentone colorato di atleti lungo il percorso. In campo maschile, la vittoria è andata ad Alessandro Tartaglini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande successo per la 4ª edizione della Corsa dell’Acqua: quasi 400 atleti al via

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