Dopo 19 anni di silenzio, il fratello di una giovane vittima ha deciso di parlare pubblicamente dell’omicidio della sorella. La sua intervista è stata trasmessa venerdì 5 giugno su una rete televisiva nazionale. La famiglia ha atteso quasi due decenni prima di condividere i propri pensieri sul caso, che rimane irrisolto. La trasmissione ha dedicato spazio alle sue parole, senza ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario in corso.

Marco Poggi sceglie Quarto Grado per parlare dell’omicidio della sorella Chiara dopo 19 anni. La sua intervista è andata in onda venerdì 5 giugno, su Rete 4. La puntata, condotta da Gianluca Nuzzi e Alessandra Viero, ha rappresentato un importante raddoppio. Giovedì e venerdì sono state infatti trasmessi due episodi consecutivi del programma in prima serata con interviste esclusive, retroscena e ospiti per la prima volta in studio. L’intervento era particolarmente atteso perché il ragazzo non aveva mai parlato pubblicamente dei fatti di Garlasco. Inoltre, la Procura di Pavia ha appena chiuso la nuova indagine sull’omicidio della sorella accusando Andrea Sempio, compagno di scuola e amico di Marco Poggi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Dilei.it - Quarto Grado su Garlasco, le parole del fratello di Chiara Poggi dopo 19 anni di silenzio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

Notizie e thread social correlati

Garlasco, intervista di Marco Poggi a Quarto Grado dopo 19 anni di silenzio: "Si è detto di tutto"Dopo 19 anni, Marco Poggi ha rilasciato un’intervista a Quarto Grado, parlando del delitto di Garlasco.

“Dopo diciannove anni di silenzio parla per la prima volta ai nostri microfoni Marco Poggi, il fratello di Chiara”: l’esclusiva di Quarto GradoDopo diciannove anni di silenzio, Marco Poggi, fratello di Chiara, ha parlato per la prima volta ai microfoni di Quarto Grado.

Temi più discussi: Quarto Grado: Il giallo di Garlasco: gli ultimi aggiornamenti Video; Quarto Grado raddoppia su Garlasco: intervista Marco Poggi e va in onda anche giovedì; Delitto di Garlasco, Marco Poggi: Sono convinto che Alberto Stasi sia colpevole; Garlasco, intervista di Marco Poggi a Quarto Grado dopo 19 anni di silenzio: Si è detto di tutto.

#Garlasco da # @SteeCasty, #MarcoPoggi a #QuartoGrado sui #video intimi di Chiara e Alberto, interazioni con #computer di Chiara, #Sempio in bici a casa #Poggi, Sempio e scarpe #Frau, #Stasi e scarpe Frau. #ChiaraPoggi Ascolta tutto ? x.com

Garlasco, per Marco Poggi un cachet da 50.000 euro a Quarto Grado: l'ennesima fake news reddit

Con l’intervista a Marco Poggi, Garlasco è una sfida a distanza tra Quarto Grado e Ore 14 seraQuarto Grado e Ore 14 sera: due trasmissioni di approfondimento giornalistico che, ieri sera, affrontando il medesimo caso, sono riuscite a dare due versioni diammetricalmente opposte della verità. A ... iodonna.it

Garlasco, Marco Poggi a Quarto Grado: I sospetti su di me? La Procura poteva smorzare alcune pisteDopo 19 anni, il fratello di Chiara Poggi ha parlato in un'intervista a 'Quarto Grado': Mi avrebbe detto che Sempio la importunava, basta rovinare il ricordo di mia sorella ... dire.it