Dopo diciannove anni di silenzio parla per la prima volta ai nostri microfoni Marco Poggi il fratello di Chiara | l’esclusiva di Quarto Grado

Da ilfattoquotidiano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo diciannove anni di silenzio, Marco Poggi, fratello di Chiara, ha parlato per la prima volta ai microfoni di Quarto Grado. La sua intervista è stata trasmessa nell’ambito di un’esclusiva del programma. Chiara era stata uccisa nella villetta di Garlasco, e questa è la prima dichiarazione pubblica di Marco Poggi da allora. La trasmissione ha dedicato spazio alla sua testimonianza, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’intervista.

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“La redazione di Quarto Grad o firma una esclusiva pazzesca. Dopo diciannove anni di silenzio parla per la prima volta ai nostri microfoni Marco Poggi, il fratello di Chiara, assassinata nella villetta di Garlasco. È la sua prima intervista”, annuncia sui social Gianluigi Nuzzi. “Su Marco tante nuvole e tante fake news, racconterà il suo rapporto con Andrea Sempio, cosa è successo quel giorno e se era davvero in montagna”, continua il conduttore comunicando che l’intervista è stata realizzata dall’inviata Martina Maltagliati. Uno scoop per il programma di Rete 4 che sarà trasmesso venerdì 5 giugno ma questa settimana eccezionalmente raddoppierà la sua messa in onda anche giovedì 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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