Dopo 19 anni, Marco Poggi ha rilasciato un’intervista a Quarto Grado, parlando del delitto di Garlasco. Ha affermato che si è detto di tutto sulla vicenda, senza fornire dettagli specifici. Poggi ha rotto il silenzio, senza commentare le accuse o le ipotesi emerse nel corso degli anni. La sua testimonianza è stata trasmessa in diretta, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche immediatamente successive.

19 anni dopo il delitto di Garlasco per la prima volta Marco Poggi rompe il silenzio. Il fratello di Chiara lo fa attraverso le telecamere di Quarto Grado, che manderanno in onda l’intervista integrale venerdì 5 giugno in prima serata. Secondo l’amico di Andrea Sempio in un anno “si è giocato tantissimo sulla morte di Chiara” e “si è detto di tutto”, soprattutto quando qualcuno ha insinuato che lui fosse in un certo senso coinvolto nella morte della sorella. Marco Poggi rompe il silenzio Il delitto di Garlasco secondo il fratello di Chiara Poggi L'intervista e i sospetti su di lui Marco Poggi rompe il silenzio Per 19 anni una certa opinione pubblica si è domandata come mai Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi e amico di Andrea Sempio, non si sia mai pronunciato sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, intervista di Marco Poggi a Quarto Grado dopo 19 anni di silenzio: "Si è detto di tutto"

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Caso Garlasco: Marco Poggi parla a Quarto Grado

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