Quanto hanno giocato Cobolli e Zverev al Roland Garros? Il confronto delle ore in campo

Cobolli e Zverev hanno disputato rispettivamente circa 11 e 13 ore di gioco durante il torneo di Roland Garros. Entrambi hanno giocato diverse partite in cinque set, con Zverev che ha affrontato anche un match in quattro set. I due sono stati tra i giocatori con il maggior tempo in campo nel corso dell'intera manifestazione, considerando anche le pause tra i match e eventuali recuperi. La durata complessiva delle loro partite ha influito sulla loro condizione fisica prima della finale.

Come a ogni Slam, appare quasi di rito il fatto di andare a scrutinare il tempo speso in campo dai due finalisti prima che scendano in campo per il match che può valere una carriera. In questo caso più che mai, perché ci sarà un nuovo campione non solo a Parigi, ma anche nel contesto più ampio dei quattro tornei maggiori. Partiamo da Flavio Cobolli, che è stato in campo per 13 ore e 21 minuti lungo l’arco dei suoi 5 match, con un massimo di 3 ore e 24 nel quarto di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. La media è di circa 2 ore e 36 minuti. Alexander Zverev, invece, è rimasto in campo per 14 ore e 43 minuti nel novero dei suoi 6 incontri, per un massimo su singola giornata di 3 ore e 7 nel suo incontro di terzo turno, in sessione serale, contro il francese Quentin Halys. 🔗 Leggi su Oasport.it

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