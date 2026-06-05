Arnaldi non gioca per un virus Cobolli in finale al Roland Garros contro Zverev
Flavio Cobolli si è qualificato per la finale del Roland Garros, superando l’avversario in semifinale. La sua vittoria arriva dopo aver vinto il match senza giocare la semifinale di singolare, poiché il suo avversario è stato escluso a causa di un virus. Cobolli afferma di aver vomitato durante la notte. La finale si giocherà contro Zverev. Nel frattempo, Arnaldi non ha partecipato a causa di un problema di salute.
"Ho vomitato durante la notte", ha spiegato il sanremese PARIGI (FRANCIA) - Flavio Cobolli direttamente in finale del Roland Garros. Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi per un virus e non potrà giocare la semifinale prevista alle 19 sul Philippe-Chatrier. Cobolli affronterà Zverev nella finale di domenica (ore 15). "È difficile essere qui, non è ciò che volevo fare ma l'ultima notte ho iniziato a non sentirmi bene. Ieri stavo bene e mi sono allenato. Dopo cena mi sono sentito poco bene, ma pensavo di non aver digerito. All'una di notte ho iniziato a vomitare. Poi ho provato a dormire, ma ho vomitato di nuovo alle 7 di mattina", ha spiegato Arnaldi in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Arnaldi non gioca per un virus improvviso: Cobolli in finale con Zverev al Roland Garros
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