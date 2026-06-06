Quando MotoGP e F1 oggi sabato 6 giugno | orari qualifiche e Sprint streaming programma TV8 e Sky

Sabato 6 giugno, le qualifiche e la Sprint per le competizioni di MotoGP e F1 sono in programma, con orari specifici e possibilità di streaming. Le gare saranno trasmesse su TV8 e Sky, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli eventi in diretta. Il programma si inserisce in un fine settimana dedicato ai motori, con molte attività previste per gli spettatori. Gli eventi di oggi rappresentano una delle tappe più attese del weekend.

Sabato 6 giugno prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla prove libere e alle qualifiche del GP di Monaco p er quanto riguarda la F1, alle qualifiche e alla Sprint Race del GP di Ungheria per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Montecarlo e Balaton. LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00 LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.30 E 16.00 I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il migliore piazzamento possibile sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

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