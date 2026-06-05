Il weekend del 5 giugno segna l'inizio di un'intensa programmazione di eventi motorsport, con prove libere di MotoGP e Formula 1 previste oggi. Gli orari delle sessioni di prove sono disponibili sui canali streaming ufficiali e sui palinsesti di TV8 e Sky. La giornata comprende diverse sessioni di allenamento, che permetteranno di seguire da vicino le performance delle squadre e dei piloti in vista delle gare di domani e dopodomani.

Venerdì 5 giugno inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Montecarlo andranno in scena le prime due sessioni di prove libere del GP di Monaco per quanto riguarda la F1, a Balaton spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP di Ungheria per la MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a due turni di prove libere per la F1 con sguardo verso le qualifiche del sabato, mentre in terra magiara si disputeranno alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quando MotoGP e F1 oggi (5 giugno): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

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