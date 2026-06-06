Quando MotoGP e F1 oggi 6 giugno | orari qualifiche e Sprint streaming programma TV8 e Sky

Sabato 6 giugno, il weekend dei motori prosegue con le qualifiche e la Sprint di MotoGP e F1. Le qualifiche di MotoGP sono in programma nel primo pomeriggio, seguite dalla Sprint nel tardo pomeriggio. Per la Formula 1, le qualifiche si svolgono nel primo pomeriggio, con la Sprint nel tardo pomeriggio. Le gare saranno trasmesse in streaming e in diretta su Sky e TV8. Il programma completo include anche altri eventi legati al motorsport durante il fine settimana.

Sabato 6 giugno prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla prove libere e alle qualifiche del GP di Monaco p er quanto riguarda la F1, alle qualifiche e alla Sprint Race del GP di Ungheria per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Montecarlo e Balaton. I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il migliore piazzamento possibile sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. I centauri della MotoGP cercheranno di portare a casa punti importanti nella gara veloce che animerà il pomeriggio in terra magiara e che si preannuncia altamente appassionante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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