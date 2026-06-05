Quando MotoGP e F1 oggi venerdì 5 giugno | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno sono in programma le prime sessioni di prove libere di MotoGP e Formula 1. Le prove si svolgono durante il giorno, con orari specifici disponibili per gli appassionati. Le qualifiche e le altre sessioni saranno trasmesse in streaming e sui canali TV8 e Sky, offrendo la possibilità di seguire tutto l’evento in diretta. L’intero weekend si preannuncia ricco di gare e momenti di competizione.

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Venerdì 5 giugno inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Montecarlo andranno in scena le prime due sessioni di prove libere del GP di Monaco per quanto riguarda la F1, a Balaton spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP di Ungheria per la MotoGP. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00 Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a due turni di prove libere per la F1 con sguardo verso le qualifiche del sabato, mentre in terra magiara si disputeranno alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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