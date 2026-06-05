Venerdì 5 giugno sono in programma le prime sessioni di prove libere di MotoGP e Formula 1. Le prove si svolgono durante il giorno, con orari specifici disponibili per gli appassionati. Le qualifiche e le altre sessioni saranno trasmesse in streaming e sui canali TV8 e Sky, offrendo la possibilità di seguire tutto l’evento in diretta. L’intero weekend si preannuncia ricco di gare e momenti di competizione.

Venerdì 5 giugno inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Montecarlo andranno in scena le prime due sessioni di prove libere del GP di Monaco per quanto riguarda la F1, a Balaton spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP di Ungheria per la MotoGP. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00 Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a due turni di prove libere per la F1 con sguardo verso le qualifiche del sabato, mentre in terra magiara si disputeranno alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - Quando MotoGP e F1 oggi (venerdì 5 giugno): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP al Mugello (GP Italia), Marc Marquez (Ducati) scende in pista per le prime prove libere

Notizie e thread social correlati

Quando MotoGP e F1 oggi (5 giugno): orari prove libere, streaming, programma TV8 e SkyIl weekend del 5 giugno segna l'inizio di un'intensa programmazione di eventi motorsport, con prove libere di MotoGP e Formula 1 previste oggi.

Leggi anche: F1 oggi in tv, GP Monaco 2026: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Temi più discussi: Quando MotoGP e F1 oggi (5 giugno): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky; MotoGP, GP Italia 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streaming; MotoGP, programma e orari del GP Ungheria; Sicurezza e Liberty Media, Pernat attacca: Troppe 44 gare. In F1 è tutto uno show, ma sono più furbi.

Antonelli e Bezzecchi, un sogno allo specchio: Serve crederci e impegnarsi, ma anche essere cattivi. Su MJ, Rossi, paura e casa... #antonelli #bezzecchi #f1 #motogp #intervista x.com

Il pilota di MotoGP e il giornalista di MotoGP discutono di come il GP di Catalogna sembri F1 reddit

Quando MotoGP e F1 oggi (5 giugno): orari prove libere, streaming, programma TV8 e SkyVenerdì 5 giugno inizia l'intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. oasport.it

A via la stagione dei motori targata Sky: F1, MotoGP e Superbike in esclusivaLa stagione dei motori riparte su Sky Sport — e in streaming su Now — con un'offerta che si preannuncia estremamente ricca: oltre 1.800 ore di diretta (di cui più di 300 tra studi, rubriche e speciali ... gazzetta.it