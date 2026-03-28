Quando la F1 su TV8 oggi GP Giappone 2026 | orario qualifiche differita in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Giappone 2026 di Formula 1 sono previste per sabato 28 marzo alle ore 7:00 in Italia. La gara si svolgerà in differita e sarà trasmessa in chiaro su TV8. L’evento si svolge sul circuito giapponese e vede coinvolti i piloti di F1 provenienti da varie scuderie.

Le qualifiche del Gran Premio di Giappone 2026 di F1 si terranno sabato 28 marzo dalle ore 7:00 italiane. Chi non vorrà perdersi l’emozione della diretta, dovrà per forza di cose puntare una sveglia e alzarsi prestissimo. Sarà, comunque, l’ultimo appuntamento della F1 prima di una lunga pausa forzata di un mese. In passato, Michael Schumacher seppe realizzare una sequenza di 5 pole position consecutive tra il 1998 e il 2002. Il record del tedesco, arrivato complessivamente a 8, sembra destinato a restare ineguagliabile. Appare, difatti, improbabile che Max Verstappen, partito davanti a tutti nelle ultime quattro edizioni, possa aggiungere una tacca alla sua sequenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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