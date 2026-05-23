A Pozzo Nuovo, nella periferia di Qualiano, si accumulano rifiuti speciali e scarti di costruzione abbandonati senza alcuna sorveglianza. La zona rurale si presenta invasa da cumuli di spazzatura, con materiali urbani ed edili che si ammassano in modo incontrollato. Non sono stati segnalati interventi di pulizia o bonifica da parte delle autorità competenti.

Pozzo Nuovo a Qualiano sommersa dai rifiuti: cumuli di scarti urbani ed edili abbandonati senza controlli in una zona periferica rurale. La situazione a Pozzo Nuovo, a Qualiano, appare sempre più fuori controllo. La zona periferica rurale della città continua a essere teatro di abbandoni incontrollati di rifiuti, con cumuli che aumentano senza soluzione di continuità. Cumuli enormi tra rifiuti urbani e speciali. Il quadro che emerge dal documento video realizzato da Il Punto! è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni. Sul posto campeggiano enormi cumuli di rifiuti misti, dove si intrecciano scarti urbani e rifiuti speciali, spesso riconducibili ai residui di lavori abusivi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, Pozzo Nuovo nel degrado: rifiuti speciali fuori controllo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sversamento rifiuti a Qualiano: discarica abusiva in zona Pozzo Nuovo

Rifiuti speciali abbandonati in via Di Vittorio: Qualiano esasperataNuova segnalazione di rifiuti speciali in via Di Vittorio a Qualiano: cartongesso e materiali edili accatastati sul marciapiede Ancora rifiuti...