Ucraina Putin a Zelensky | Nessuna ragione per vederci Kiev | Vuole continuare la guerra

Da firenzepost.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vladimir Putin ha risposto a una lettera aperta di Zelensky affermando che non ci sono motivi per incontrarsi. Kiev ha commentato che Putin desidera proseguire la guerra. La comunicazione tra i due leader non ha portato a progressi verso una soluzione diplomatica. La questione rimane irrisolta, con nessuna indicazione di incontri imminenti tra le parti.

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MOSCA – La lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin non avvicina la fine del conflitto in Ucraina. Il presidente russo ha risposto con irritazione alla decisione di quello ucraino di “portare nella sfera pubblica” i contatti tra i due nemici, affermando che “al momento non c’è alcuna ragione” per un incontro al vertice. La risposta di Zelensky non si è fatta attendere. “Purtroppo, la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra – ha affermato il leader ucraino – Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra”. Putin, che parlava dal palco del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), ha anche detto che rimangono “immutati” gli obiettivi della Russia in quella che chiama “l’operazione militare speciale”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Ucraina, Putin a Zelensky: “Nessuna ragione per vederci”. Kiev: “Vuole continuare la guerra”
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