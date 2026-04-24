Elio di Elio e le storie tese su autismo | assistenza privilegio per pochi Fa solo chi può Lo sfogo delle famiglie

A "Che Tempo Che Fa", l’intervento di Stefano "Elio" Belisari (leader degli Elio e le Storie Tese) ha puntato nuovamente l’attenzione sulla condizione delle persone autistiche e delle loro famiglie in Italia. Con amarezza, il cantante ha delineato un quadro in cui la crescita dell’attenzione mediatica non è realmente supportata da un miglioramento dei servizi da parte dello Stato. Centinaia i commenti che sono scaturiti sui social. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Quella volta che Elio e le Storie Tese vinsero Sanremo: «Me lo confermò un carabiniere»Stefano Belisari in arte Elio torna a raccontare di quella volta che le sue Storie Tese vinsero il Festival di Sanremo.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Elio, il musicista che ride in un omaggio ai grandi maestri; Elio e Faso: tour à la carte e il Concertozzo; Arisa, Bertè, Elio, Van De Sfroos e Negrita: torna Lazzaretto Estate; Elio sostiene la campagna 5 euro contro il fumo.

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Elio giudice di Like a Star, chi è il frontman di Elio e le Storie tese: età, dove vive, la moglie, i figli, l'autismo di Dante e la carrieraStefano Belisari, conosciuto anche con lo pseudonimo Elio, è nato a Milano (dove ancora vive) il 30 luglio 1961 (ha 63 anni). Di origini marchigiane e abruzzesi (la madre è originaria di Cossignano, ... ilmattino.it

Il messaggio di Elio di Elio e le Storie Tese in sostegno della campagna "5 euro contro il fumo". Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro Fondazione Veronesi facebook