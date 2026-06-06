Il cantiere al pronto soccorso, iniziato mesi fa, sta per concludersi. Secondo il direttore generale dell’Ast Ancona, i lavori termineranno la prossima settimana, rispettando i tempi previsti. La comunicazione è arrivata dopo una segnalazione di un residente di Fabriano. La fine dei lavori segna la fine di un periodo di disagi legato alle attività di ristrutturazione.

Stanno per terminare i mesi di passione al pronto soccorso dovuti ai lavori in corso. "Il cantiere terminerà la prossima settimana, siamo nei tempi previsti" assicura il direttore generale dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa interpellato dal Carlino dopo la segnalazione di un fabrianese. "I lavori al pronto soccorso – riferisce il cittadino – dovevano finire il 7 marzo, come indicato chiaramente sul cartello del cantiere, eppure gli operatori e il personale sanitario continuano a doversi destreggiare tra i disagi dei lavori in corso". La segnalazione arriva da un utente che tiene a ricordare come il reparto di emergenza e urgenza del presidio ospedaliero rappresenti "un’eccellenza fondamentale per tutto il territorio montano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso, ora si vede l’alba

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