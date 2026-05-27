Al pronto soccorso di un ospedale è stata inviata una lettera firmata da 50 infermieri, che denuncia una condizione insostenibile. Secondo il documento, la situazione è diventata critica, con carenze di personale e turni estenuanti. Gli infermieri chiedono interventi immediati per migliorare le condizioni di lavoro e garantire assistenza adeguata ai pazienti. La comunicazione è stata resa pubblica, evidenziando il disagio crescente nel reparto.

Al Pronto soccorso del Noa la situazione non è più sostenibile e una lettera firmata da 50 infermieri lo dice senza giri di parole. È il racconto di un reparto che ogni giorno lavora oltre il limite, con "rapporti infermiere-paziente sempre più critici" e una pressione assistenziale che non consentirebbe più di garantire gli standard richiesti in un contesto ad alta intensità di cura. Gli operatori elencano le conseguenze: ritardi nella presa in carico, difficoltà nel mantenere la continuità del monitoraggio clinico, percorsi assistenziali che si complicano, sicurezza delle cure messa alla prova. A questo si aggiungerebbero un livello di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos Pronto soccorso. Lettera degli infermieri: "Situazione insostenibile. E’ l’ora di intervenire"

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