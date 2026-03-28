Pronto Soccorso veterinario h24 a Foggia | perché il progetto non si può realizzare per ora

A Foggia, il progetto di un pronto soccorso veterinario aperto 24 ore su 24 non può essere avviato al momento. Le autorità locali hanno dichiarato che, pur riconoscendo l’importanza della tutela degli animali, le risorse e le condizioni attuali non consentono di realizzare un servizio di questo tipo. La decisione è stata comunicata in una dichiarazione ufficiale, senza indicare tempi o piani futuri.

“La tutela degli animali è un dovere civile, ma la buona amministrazione ci impone di non vendere sogni che, allo stato attuale, non hanno gambe per camminare”. A parlare è Francesco Strippoli, consigliere comunale del Movimento 5Stelle, che fa il punto sull'emendamento al Dup, proposto da Nunzio Angiola, relativo alla realizzazione di un pronto soccorso veterinario h24 a Foggia. L'emendamento è stato bocciato con 14 voti contrari e 8 favorevoli, tra i quali figurava anche quello di Strippoli, che - pur ritenendosi favorevole a ogni iniziativa mirata alla tutela del benessere degli animali e al sostegno delle fasce più deboli della popolazione - prova a fare chiarezza sul tema. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Pronto Soccorso veterinario h24 a Foggia: perché il progetto non si può realizzare (per ora) Articoli correlati “Un Pronto soccorso veterinario h24”, la proposta a SassariSassari potrebbe presto dotarsi di un servizio di pronto soccorso veterinario attivo 24 ore su 24. Pronto soccorso veterinario h24, il Consiglio comunale boccia l’emendamento: "Ignorati i bisogni della comunità"Bocciato l'emendamento al Dup presentato dal consigliere comunale Angiola, che mirava a istituire un servizio di pronto soccorso attraverso lo... Una raccolta di contenuti su Pronto Soccorso Temi più discussi: Sanità animale: Istituire servizio veterinario pubblico e pronto soccorso h24. Presentata in Consiglio regionale proposta di legge; Diano Marina rinnova il servizio di Ambulanze Veterinarie. Soccorso h24 per animali domestici e selvatici in difficoltà; In Italia non esistono Pronto Soccorso veterinari pubblici: la proposta del Friuli Venezia Giulia può cambiare le cose; Emendamenti bocciati, Angiola punta il dito contro la sindaca a colpi di filastrocca: La città non aspetta - FoggiaToday. Veterinario h24 bocciato, scontro in Consiglio a Foggia: Scelta grave e senza visioneSi accende il dibattito politico a Foggia dopo la bocciatura dell’emendamento al Documento unico di programmazione che proponeva l’istituzione di ... immediato.net In Italia non esistono Pronto Soccorso veterinari pubblici: la proposta del Friuli Venezia Giulia può cambiare le coseIn Friuli Venezia Giulia è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione di un Pronto soccorso pubblico veterinario regionale ... fanpage.it La dipendenza dalla spesa pubblica non è sostenibile, ci porterà al pronto soccorso, scrive il quotidiano francese Le Figaro. Estratto dalla rassegna stampa di Liturri. x.com "Resta prioritaria l’apertura del pronto soccorso h24 a Sant’Agata de’ Goti, insieme a tutte le azioni necessarie per assicurare un’assistenza sanitaria adeguata e di qualità ai cittadini sanniti." - facebook.com facebook