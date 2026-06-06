Pronostico Danimarca-Ucraina | c’è la quota succulenta

Danimarca e Ucraina si affrontano in un’amichevole internazionale. La partita è tra due squadre che non si sono qualificate al prossimo Mondiale. La quota per la vittoria della Danimarca è molto allettante. Le formazioni probabili prevedono alcune variazioni rispetto alle ultime uscite ufficiali. La partita sarà trasmessa su alcune piattaforme televisive e online, con dettagli ancora da confermare.

Danimarca-Ucraina è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Parliamo di due delle squadre più deluse in Europa, insieme all’Italia, che non hanno centrato la qualificazione al prossimo Mondiale. Guarderanno Danimarca e Ucraina e questa amichevole ha davvero pochissimo valore. Si fa perché si è obbligati a farla e niente più. I danesi già contro il Congo nell’ultima partita giocata hanno fatto capire di avere la testa da un’altra parte, alle vacanze ovviamente. Le motivazioni sono quelle che sono e non c’è spazio per alzare il livello delle prestazioni. Si sa, è complicato. L’Ucraina invece contro la Polonia ha fatto vedere quell’orgoglio che ormai tutti noi gli riconosciamo: una vittoria per due a zero a controprova del fatto che forse questa squadra avrebbe anche meritato la qualificazione al Mondiale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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