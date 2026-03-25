Pronostico Austria-Ghana | la quota è da sballo

Domani si disputa l’amichevole tra Austria e Ghana, due nazionali impegnate nella preparazione al prossimo Mondiale. Si tratta di un incontro con un solo precedente risalente a 19 anni fa, anch’esso in ambito amichevole. Le formazioni sono ancora da definire, e il match rappresenta un’occasione per entrambe di testare le proprie squadre in vista delle competizioni ufficiali.

Austria-Ghana è un’amichevole internazionale in preparazione al prossimo Mondiale: probabili formazioni e pronostico Un solo precedente, di 19 anni fa, ed è sempre un’amichevole. In quel caso è finita in pareggio tra Austria e Ghana (1-1), e crediamo che almeno una di quelle situazione si potrebbe rivedere pure nel tardo pomeriggio di venerdì. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Entrambe si preparano al prossimo Mondiale. Entrambe hanno staccato il pass quindi non hanno pensieri, come noi italiani ad esempio. Ma questi match amichevoli sono molto importanti per fare i primi esperimenti, per capire come presentarsi a quell’appuntamento che ogni quattro anno catalizza gli occhi del mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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